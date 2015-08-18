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    Тошич: «О ничьей со «Спортингом никто не думает»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга». Игрок отметил, что Лига чемпионов – самый важное, что сейчас есть в жизни игроков.

    «Эти две игры — самое важное, что есть в нашей жизни на данный момент. Между Лигой чемпионов и Лигой Европы очень большая разница, и мы хотим играть в первом турнире, а не во втором. Тем более что и соперник попался именно тот, которого мы хотели - не "Манчестер" и не "Валенсия". Надо сделать всё возможное для того, чтобы мы попали в группу. О ничьей никто из нас не думает. Такая команда, как ЦСКА, ставит задачу побеждать в каждой игре. Постараемся выиграть и в Лиссабоне. Но главное — пройти в групповой этап»,

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.08.2015 10:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +151

      Niepel 18 августа 2015, 15:09

      Маленький мужичок с клювом коршуна! Тошич - молодчик, боец! Мы в тебя верим!

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      Рейтинг: +2339

      CSKA471 18 августа 2015, 11:52

      Давай, давай!!!!удачи ребята!!!!!

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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 18 августа 2015, 10:50

      Пацаны бейтесь!

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      Рейтинг: +4077

      морозз 18 августа 2015, 10:50

      Правильно, только победа!

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