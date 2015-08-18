Тошич: «О ничьей со «Спортингом никто не думает»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга». Игрок отметил, что Лига чемпионов – самый важное, что сейчас есть в жизни игроков.

«Эти две игры — самое важное, что есть в нашей жизни на данный момент. Между Лигой чемпионов и Лигой Европы очень большая разница, и мы хотим играть в первом турнире, а не во втором. Тем более что и соперник попался именно тот, которого мы хотели - не "Манчестер" и не "Валенсия". Надо сделать всё возможное для того, чтобы мы попали в группу. О ничьей никто из нас не думает. Такая команда, как ЦСКА, ставит задачу побеждать в каждой игре. Постараемся выиграть и в Лиссабоне. Но главное — пройти в групповой этап»,