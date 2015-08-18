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    Динияр Билялетдинов:«Играть под руководством отца втройне сложнее»

    Полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов рассказал, что уже практически полностью освоился в новой команде. Также футболист признался, что чувствует дополнительную ответственность играя под руководством своего отца.

    «Осовился я уже нормально. С городом познакомился, многих ребят давно знал. Никаких проблем в быту нет — осталось только решить вопрос с жильем

    Не мешают ли играть родственные связи? В чем-то помогают, в чем-то мешают. Спрос вдвойне, если не втройне, определенное давление ощущаю. Однако прессинг надо выдерживать, это тоже своего рода испытание. Согласитесь, мало кому удается испытать подобные эмоции.

    Гол бы еще забить! Моменты есть — не хватает завершения. Вот и в матче с «Кубанью» легче было отличиться, чем промахнуться по пустым воротам. Сравнения со «Спартаком»? Там я себя вообще никак не чувствовал, поскольку последний цельный матч провел в 2012 году еще при Эмери. Других шансов сыграть не было», - сказал Билялетдинов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.08.2015 10:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 18 августа 2015, 12:39

      пешком ходить при отце вдвойне стыдно!!!!!!!!!!!!1

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 18 августа 2015, 10:15

      играть??? диня,твое пребывание на поле никак нельзя ИГРОЙ!!

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      Рейтинг: +16

      Timmi-80 18 августа 2015, 10:14

      тренируйся...

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      Рейтинг: +16

      Timmi-80 > Timmi-80 18 августа 2015, 10:16

      тренеруйся

      0
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