Агент Де Брюйне: «ПСЖ» и «Манчестер Сити» делали по Кевину предложения, «Ювентус» только интересовался»

Патрик Де Костер, агент полузащитника «Вольфсбурга» Кевина Де Брюйне, рассказал, какие клубы интересуются его подопечным.

«Наибольшую заинтересованность проявляют «Манчестер Сити» и «ПСЖ», они уже делали предложения. «Ювентус»? Он делал только запрос, ничего более», – сказал агент.

Ранее стало известно, что «Вольфсбург» готов продать Де Брюйне в «Манчестер Сити» за 70 миллионов евро, но позже сам игрок заявил, что этот сезон точно проведет в немецком клубе.