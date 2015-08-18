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    Агент Де Брюйне: «ПСЖ» и «Манчестер Сити» делали по Кевину предложения, «Ювентус» только интересовался»

    Патрик Де Костер, агент полузащитника «Вольфсбурга» Кевина Де Брюйне, рассказал, какие клубы интересуются его подопечным.

    «Наибольшую заинтересованность проявляют «Манчестер Сити» и «ПСЖ», они уже делали предложения. «Ювентус»? Он делал только запрос, ничего более», – сказал агент.

    Ранее стало известно, что «Вольфсбург» готов продать Де Брюйне в «Манчестер Сити» за 70 миллионов евро, но позже сам игрок заявил, что этот сезон точно проведет в немецком клубе.

    Источник: Sports.ru

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    18.08.2015 09:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33

      piper65 18 августа 2015, 09:49

      почему ман.юнайтед не смотрит на него???? уж точно лучше чем педро! и позиция нужная - или лвг принципиально покупает игроков только на левый фланг?!

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