Радимов: «Мы играем для зрителей»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал игру своей команды в Астрахани против «Волгаря» в матче 7-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

«Конечно, мы довольны тем, что увозим из Астрахани три очка и показали привлекательную игру. На протяжении большей части матча мы доминировали на поле и больше владели мячом — наш план был именно таким. Во втором тайме добавили нестандартных действий, включили больше прессинга, увеличили скорость, и все это дало результат. Но нужно отметить, что и у «Волгаря» были моменты. Когда ты постоянно атакуешь при потере мяча, контратаки неизбежны. С большинством из них мы справлялись, а один раз нам просто повезло, когда мяч попал в перекладину. Но в любом случае я очень доволен своими ребятами — они выполнили все, что мы задумывали.

При счете 1:0 мы выпустили Павла Долгова вместо Константина Лобова — нападающего вместо защитника. Нам надо было добавить агрессии впереди, а Дениса Ткачука, который на позиции центрального нападающего проделал огромный объем работы, мы оттянули немного назад. Нам надо было напрягать защитников, и это удалось — Долгов забил после перехвата мяча. Мы создали численное преимущество, применили прессинг и в похожей манере забили и третий гол. Так что это было правильным решением. Плюс наша команда никогда не будет закрываться, потому что футбол существует в первую очередь для зрителей», - сказал Радимов.