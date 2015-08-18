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    «Ювентус» готов заплатить за Мхитаряна 20 миллионов

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян вновь оказался в сфере интересов "Ювентуса". Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри попросил руководство клуба приобрести игрока. «Ювентус» готов заплатить за футболиста 20 миллионов евро.

    Агент 26-летнего футболиста Мино Райола завтра встретится с боссами «старой синьоры» для урегулирования трансфера.

    Ранее сообщалось, что туринцы хотели бы приобрести в центральную зону Иско из «Реала» или Оскара из «Челси», но трансферы этих футболистов считаются маловероятными.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    18.08.2015 07:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 18 августа 2015, 17:14

      Учитывая, как он провел прошлый сезон, 20 млн это нереальная сумма, хотя, там вся Боррусия на ахти играла.

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    • ...
      Рейтинг: +19

      Sofit 18 августа 2015, 14:13

      Надеюсь Генрих не согласится , уверен через год он будет стоить как минимум 40

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