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    Алвес: «Барселоне» не удалось показать свой настоящий уровень»

    Защитник "Барселоны" Даниэль Алвес после ответной игры за Суперкубок Испании с "Атлетико" признал, что баски заслужили общую победу. В то же время игрок отметил, что каталонцам не хватило времени на восстановление после игры за Суперкубок УЕФА.

    "Атлетик" был лучше нас.Они полностью заслужили свою победу, с чем я их и поздравляю. Пожалуй, "Барселоне" не удалось показать свой настоящий уровень. Возможно, где-то мы не выложились на полную. Команда поплатилась за Суперкубок Европы, ведь у нас было недостаточно времени на восстановление. Но все равно, это не оправдание. Пике был в ярости из-за всей этой ситуации с удалением. Решение арбитра повлияло на нашу игру, но мы все равно не можем жаловаться» - сказал Алвес.

    Источник: ФК «Барселона»

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    18.08.2015 07:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +114

      neomessi 18 августа 2015, 08:54

      мда.....Алвес ты тоже "молодец".

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      Рейтинг: +13

      scooter67 > neomessi 18 августа 2015, 09:01

      Думаю, Алвес был сегодня одним из немногих в составе Барсы, кому не должно быть стыдно за свою игру. Кроме него, на поле были только Месси и Маскерано. Остальные разбились о ледокол "Атлетика".

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      Рейтинг: -186

      Protosser 18 августа 2015, 08:27

      Рано я обрадовался, что Пике вырос, возмужал (психологически)..
      Ни хрена.
      Кретин. Сначала бежит, руками машет судье, вместо того, чтоб ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ВОРОТА.
      А потом - удаляется об этого же судью. Ну не баран ли молодой?

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      Рейтинг: +13

      scooter67 > Protosser 18 августа 2015, 08:59

      Будь я на месте Пике, я бы тоже взбесился от этого убогого судейства. Хотя опять-таки даже с Пике у Барсы не было никаких шансов - разве что гол бы не пропустили, там как раз не хватало Пике на той позиции, где был Адурис.

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      Рейтинг: -186

      Protosser > scooter67 18 августа 2015, 11:50

      Вопрос в подходе.
      Ну в этом матче он не было принципиален (Хотя наверняка мы этого не узнаем)
      А в другом - из-за его поведения - реально подвел бы команду.

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