Алвес: «Барселоне» не удалось показать свой настоящий уровень»

Защитник "Барселоны" Даниэль Алвес после ответной игры за Суперкубок Испании с "Атлетико" признал, что баски заслужили общую победу. В то же время игрок отметил, что каталонцам не хватило времени на восстановление после игры за Суперкубок УЕФА.

"Атлетик" был лучше нас.Они полностью заслужили свою победу, с чем я их и поздравляю. Пожалуй, "Барселоне" не удалось показать свой настоящий уровень. Возможно, где-то мы не выложились на полную. Команда поплатилась за Суперкубок Европы, ведь у нас было недостаточно времени на восстановление. Но все равно, это не оправдание. Пике был в ярости из-за всей этой ситуации с удалением. Решение арбитра повлияло на нашу игру, но мы все равно не можем жаловаться» - сказал Алвес.