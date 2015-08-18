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    Пассажир рейса «Пермь-Москва»: «Футболисты «Анжи» цеплялись к девушкам, дико гоготали, трехэтажный мат»

    Набирает оборотов скандал с хамским поведением футболистов «Анжи», летевших рейсом «Аэрофлота» из Перми после очередного матча чемпионата.

    Вадим Воробьев, пассажир рейса «Пермь-Москва», рассказал, что одним из футболистов, которые летели бизнес-классом был Лоренцо Эбесилио.

    «Мы летели утренним рейсом «Аэрофлота» в 8.00 из Перми. Приставание к пассажирам рейса со стороны игроков "Анжи" началось еще в бизнес-зале. Они цеплялись к заходящим девушкам, громко разговаривали, дико гоготали, какие-то сальные шутки, трехэтажный мат.

    Я сидел в экономе, там летели футболисты поспокойнее, в основном все "красноглазые" летели в бизнесе. Дико красные глаза, явно не спали. Пассажиры, выходящие из самолета, перешептывались. В итоге я посмотрел на сайте "Анжи" лица футболистов и точно узнал некоторых. Номер 8 ( Лоренцо Эбесилио) – не знаю, как он говорит по-русски, но слово "п..с" по отношению к своим одноклубникам этот человек знает.

    С нами еще летел Игорь Николаев – в бизнес-классе. Думаю, ему тоже будет что рассказать», - рассказал Воробьев.

    Источник: Sports.ru

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    18.08.2015 06:53
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +10

      koraqa 18 августа 2015, 18:48

      Алкоголики тунияцы бухайте курите но играйте красиво )

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      Рейтинг: +17

      adebade 18 августа 2015, 13:23

      В салоне самолета какая-то пьяная вдрободан деваха ругалась матом, приставала к футболистам Анжи и ржала на весь самолет. На вопрос кто это такая пассажиры сказали, что это никому неизвестная певичка Света пиарится.

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      Рейтинг: +17

      adebade 18 августа 2015, 13:19

      Красавчики, футболисты Анжи! Полностью поддерживаю во всем, чтобы Вы ни сделали. Веселитесь ребята! Всегда мысленно с Вами!

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      Рейтинг: +14

      Мастер25-17 18 августа 2015, 12:45

      В горах нормам этики не учат.

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      Рейтинг: +10

      Гебекова > Мастер25-17 18 августа 2015, 15:22

      ну у вас по этике живут, смотрите за собой! Это ещё не известно кто был пьяный и кто к кому приставал

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      Рейтинг: +9

      real &anji 18 августа 2015, 12:42

      Пассажир врет

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 18 августа 2015, 12:28

      А что у Анжи своего самолета нет? Они летают на матчи на рейсовых самолетах? Странно!

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      Рейтинг: +212

      perm 242 18 августа 2015, 11:09

      про пьяное быдло это понятно .... но неужели не нашлось адекватных мужиков ещё в аэропорту , чтобы поставить это быдло в стойло ? да и насколько я помню в самом аэропорту хватает полиции ...

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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 18 августа 2015, 10:47

      выпили за любовь, а потом курнули за любовь - вот глаза и красные, а поэтому и гоготали

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      Рейтинг: +27

      Real Madrid 25 18 августа 2015, 10:34

      Что хоть не сделают чтоб навредить Анжи) Ахах клоуны!

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      Рейтинг: +10

      Гебекова 18 августа 2015, 09:09

      где правда? певица Света пишет что в 6 утра летели, а этот пишет в 8 утра, товарищи, вы бы хоть определились как говорить?

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      Рейтинг: +9

      CSKA Champion > Гебекова 18 августа 2015, 10:00

      она видимо считает по московскому, а этот по уральскому, вот тебе и два часа разницы

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