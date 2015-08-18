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    «Милан» одержал победу в 3-ем раунде Кубка Италии

    "Милан" выиграл первый официальный матч под руководством Синиши Михайловича. В 3-ем раунде Кубка Италии "россонери" на своем поле переиграли "Перуджу со счетом 2:0.

    Оба мяча хозяева поля забили в первой половине встречи, на 10-й минуте счет открыл бывший игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, а на исходе первой трети матча свой дебютный гол за команду в официальных матчах забил бразильский нападающий Луис Адриано.

    Кубок Италии. 3-й раунд

    Милан - Перуджа - 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 - Хонда, 10; 2:0 - Луис Адриано, 29

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2015 06:36
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