«Милан» одержал победу в 3-ем раунде Кубка Италии

"Милан" выиграл первый официальный матч под руководством Синиши Михайловича. В 3-ем раунде Кубка Италии "россонери" на своем поле переиграли "Перуджу со счетом 2:0.

Оба мяча хозяева поля забили в первой половине встречи, на 10-й минуте счет открыл бывший игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, а на исходе первой трети матча свой дебютный гол за команду в официальных матчах забил бразильский нападающий Луис Адриано.

Кубок Италии. 3-й раунд

Милан - Перуджа - 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 - Хонда, 10; 2:0 - Луис Адриано, 29