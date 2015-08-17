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    АПЛ. «Ливерпуль» нанес поражение «Борнмуту»

    Второй тур АПЛ закрывал матч между «Ливерпулем» и «Борнмутом». Для «скаузеров» это был отличный шанс заявить о себе в новом сезоне чемпионата, и гол новобранца команды Кристиана Бентеке позволил «мерсисайдцам» одержать вторую победу подряд. В итоге «Ливерпуль» стал одной из четырех команд, имеющих в своем активе шесть очков из шести разыгранных, наряду с двумя командами из Манчестера и «Лестером».

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур

    Ливерпуль - Борнмут - 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 - Бентеке, 25.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2015 23:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 18 августа 2015, 07:25

      ну... если справедливо - совсем чуточку лучше чем в прошлом матче, но все еще с огромным скрипом. Причем дорогущий Фирмино выйдя в первом туре в конце на заменку действительно усилил, а вчера вышел - и не понял зачем он вышел... вообще минусовая замена получилась, хотя и Айб к тому времени партачил уже 100% мячей попадающих к нему (ну а до того он партачил 70%)...

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      Рейтинг: +10

      NAKENA > dzvinka 18 августа 2015, 14:11

      со скрипом но скрип очень приятный. С победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 18 августа 2015, 02:15

      Хороший дебют! С победой Ливерпуль!

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