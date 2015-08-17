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    Пассажиры: Футболисты «Анжи» устроили пьяный дебош в самолете после матча с «Амкаром»

    Футболисты «Анжи» устроили пьяный дебош после матча с «Амкаром», утверждают пассажиры самолета, летевшего из Перми.

    «Если б мне не сказали, что это команда «Анжи», я бы подумала, что это быдло пьяное летит. Или какие-то бизнес-пермяки, угашенные после сделки. Ржали как ненормальные, ругались матом, пили. На весь бизнес-зал их было слышно и на весь самолет. Потом стюардесса сказали мне, что это футболисты. Я говорю: «Боже мой, это футболисты?». Они зашли, сели, подебоширили чуть-чуть и вырубились, потому что все, кто летел бизнес-классом, человек восемь, в хлам были пьяные.

    Это было в 6 утра. Я понимаю, можно отмечать в 6 вечера, но в 6 утра? Вот так у нас ведут себя звезды спорта: нагло, провоцирующе. Звезды. В футбол играть не умеем особо, зато звездим. Если честно, я думала, их ссадят с самолета», – рассказала певица Света, летевшая тем же рейсом.

    Напомним, что в Перми «Амкар» и «Анжи» сыграли вничью со счетом 1:1. Этот результат помог махачкалинской команде набрать первые очки в чемпионате.

    Источник: Sports.ru

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    17.08.2015 23:09
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +17

      adebade 18 августа 2015, 13:29

      В салоне самолета какая-то пьяная вдрободан деваха ругалась матом, приставала к футболистам Анжи и ржала на весь самолет. На вопрос кто это такая пассажиры сказали, что это никому неизвестная певичка Света пиарится.

      0
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      Рейтинг: +19

      анжи барса 18 августа 2015, 10:47

      если это правда,всех лишить зарплату на год!

      0
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      Рейтинг: +17

      adebade > анжи барса 18 августа 2015, 13:33

      Я смотрю Ты на святое замахнулся!? Не лишать надо, а дать бонусов ещё нашим красавчикам, ведь они уважили пермяков и вели себя как они!

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      Рейтинг: +26

      Rizvan_05 18 августа 2015, 09:31

      Первое очко обмывали! Как никак после 5 игр есть результат! Семин работает. А если серьезно, то ждем официальной информации. Надеюсь, что игроки будут наказаны, если такое имело место быть, вплоть до исключения!

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      Рейтинг: +17

      adebade > Rizvan_05 18 августа 2015, 13:28

      Ты слишком стррго относишься к нашим ребятам. Они вели себя как пермяки и тем саамым показали уважение к местным нравам и обычаям, как и требовал перзидент роисси.

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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 18 августа 2015, 08:24

      Звёзды, пфффффф

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      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 18 августа 2015, 03:35

      Анекдот какой-то )))(

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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 18 августа 2015, 03:31

      певичка

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      Рейтинг: +25

      Оззи 18 августа 2015, 02:10

      Не поверю никогда!!!Неужели кто-то думает,что Семин мог позволит???

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      Рейтинг: +111

      lifter025 18 августа 2015, 00:31

      Звеиздешь и провокация...

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      Рейтинг: +37

      Nielsvangogh 18 августа 2015, 00:11

      Такую х...ню писать, певица Света, а что не Пугачёва, чтоб наверняка!!!, не бомбардир а утятник!!!)))

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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 18 августа 2015, 00:07

      Наказать всех алкоголиков вплоть до исключения из команды, на фига нам такие игроки нужны, если такое имело место быть.

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      Рейтинг: +37

      Nielsvangogh > Legioner-05 18 августа 2015, 00:12

      Ты кому веришь? )))

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