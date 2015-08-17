Пассажиры: Футболисты «Анжи» устроили пьяный дебош в самолете после матча с «Амкаром»

Футболисты «Анжи» устроили пьяный дебош после матча с «Амкаром», утверждают пассажиры самолета, летевшего из Перми.

«Если б мне не сказали, что это команда «Анжи», я бы подумала, что это быдло пьяное летит. Или какие-то бизнес-пермяки, угашенные после сделки. Ржали как ненормальные, ругались матом, пили. На весь бизнес-зал их было слышно и на весь самолет. Потом стюардесса сказали мне, что это футболисты. Я говорю: «Боже мой, это футболисты?». Они зашли, сели, подебоширили чуть-чуть и вырубились, потому что все, кто летел бизнес-классом, человек восемь, в хлам были пьяные.

Это было в 6 утра. Я понимаю, можно отмечать в 6 вечера, но в 6 утра? Вот так у нас ведут себя звезды спорта: нагло, провоцирующе. Звезды. В футбол играть не умеем особо, зато звездим. Если честно, я думала, их ссадят с самолета», – рассказала певица Света, летевшая тем же рейсом.

Напомним, что в Перми «Амкар» и «Анжи» сыграли вничью со счетом 1:1. Этот результат помог махачкалинской команде набрать первые очки в чемпионате.