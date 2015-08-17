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    Акинфеев: «Возраст никому не мешает»

    Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов со «Спортингом» и вступился за возрастных защитников своей команды.

    - Стадион «Спортинг» – особенное место. С какими чувствами вы сюда возвращаетесь?

    – Ту победу мы будем помнить до конца наших дней. Она была самой яркой в истории российского футбола, в том числе – нашего клуба. Она останется в наших сердцах, но матч 10-летней давности надо забыть – сейчас другое время и будет другая игра.

    - Вы уже подготовились к «Спортингу» тактически?

    – Теория была. Леонид Викторович дал полный разбор «Спортинга». Но теорию можно хоть каждый час проводить, а на поле все смотрится чуть-чуть по-другому. Мы все знаем про «Спортинг», но как получится на деле – будет зависеть от нас.

    - У вас осталась какая-то спортивная мечта?

    – Конечно. Хочется спортивного долголетия – и всем спортсменам этого желаю.

    - Не озабочены ли вы игрой ваших защитников?

    – Конечно, озабочен – мы ж постарели уже все. Если серьезно, возраст никому не мешает. Профессионал останется профессионалом и в 35, и в 36.

    Источник: Sports.ru

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    17.08.2015 21:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +459

      sour12 18 августа 2015, 03:50

      как сказать не мешает, в основном цска пропускает от скоростных прострелов сфланга, попросту защитники центральные не успевают поставить ногу что бы закрыть прострел, пока нет более резких защитников должны крайние больше в оборону играть конечно это минус большой атаке, и проблема опорных не всегда закрывают зону у штрафной.

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