Акинфеев: «Возраст никому не мешает»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов со «Спортингом» и вступился за возрастных защитников своей команды.

- Стадион «Спортинг» – особенное место. С какими чувствами вы сюда возвращаетесь?

– Ту победу мы будем помнить до конца наших дней. Она была самой яркой в истории российского футбола, в том числе – нашего клуба. Она останется в наших сердцах, но матч 10-летней давности надо забыть – сейчас другое время и будет другая игра.

- Вы уже подготовились к «Спортингу» тактически?

– Теория была. Леонид Викторович дал полный разбор «Спортинга». Но теорию можно хоть каждый час проводить, а на поле все смотрится чуть-чуть по-другому. Мы все знаем про «Спортинг», но как получится на деле – будет зависеть от нас.

- У вас осталась какая-то спортивная мечта?

– Конечно. Хочется спортивного долголетия – и всем спортсменам этого желаю.

- Не озабочены ли вы игрой ваших защитников?

– Конечно, озабочен – мы ж постарели уже все. Если серьезно, возраст никому не мешает. Профессионал останется профессионалом и в 35, и в 36.