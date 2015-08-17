Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Уфа» обыграла «Мордовию»

    В заключительном матче 5-го тура РФПЛ «Мордовия» принимала «Уфу». Саранской команде необходимо было набирать очки, так как в предыдущих четырех турах ни одной победы им одержать не удалось. Однако «Мордовия» не смогла поправить свое турнирное положение и на этот раз: благодаря голу Дмитрия Стоцкого на 81 минуте победу праздновали игроки «Уфы».

    Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

    Мордовия (Саранск) - Уфа - 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 — Стоцкий, 81.

    Мордовия: Ревишвили, Тишкин, Перендиа, Рыков, Шитов, Стеванович, Власов, Иванов (Шипицин, 57), Мухаметшин, Ле Таллек (Игнатович, 74), Самодин (Бобер, 82).

    Уфа: Юрченко, Кацалапов, Сухов, Тумасян, Осипов, Стоцкий, Сафрониди (Фомин, 21), Засеев, Марсиньо (Верховцев, 85), Зинченко (Пурье, 62), Игбун.

    Предупреждения: Стеванович, 56; Марсиньо, 58; Шитов, 90+1.

    Судья: Алексей Еськов (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2015 21:11
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 18 августа 2015, 14:09

      обидно за мордовию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Azik82UFA 17 августа 2015, 21:39

      Пурье красава ушёл увидел преподнёс,а Стоцкий всегда где надо молодца

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Fedor Caligula 17 августа 2015, 21:17

      Молодец земеля!!! Калининград рулит)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11