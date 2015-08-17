ФНЛ. «Арсенал» разгромил «Шинник»

Тульский «Арсенал», еще в прошлом сезоне выступавший в Премьер-лиге, активно борется за возвращение в высший дивизион. В матче 7-го тура ФНЛ команда Виктора Булатова не оставила шансов ярославскому «Шиннику», отправив в его ворота четыре безответных мяча. Эта победа вывела «Арсенал» на 4 место в турнирной таблице с отставанием в четыре очка от лидера — оренбургского «Газовика».

Первенство ФНЛ. 7-й тур

Шинник (Ярославль) - Арсенал (Тула) - 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 — Берхамов, 15; 0:2 — Федотов, 61; 0:3 — Калешин, 72; 0:4 — Дудолев, 88.