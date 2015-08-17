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    ФНЛ. «Арсенал» разгромил «Шинник»

    Тульский «Арсенал», еще в прошлом сезоне выступавший в Премьер-лиге, активно борется за возвращение в высший дивизион. В матче 7-го тура ФНЛ команда Виктора Булатова не оставила шансов ярославскому «Шиннику», отправив в его ворота четыре безответных мяча. Эта победа вывела «Арсенал» на 4 место в турнирной таблице с отставанием в четыре очка от лидера — оренбургского «Газовика».

    Первенство ФНЛ. 7-й тур

    Шинник (Ярославль) - Арсенал (Тула) - 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 — Берхамов, 15; 0:2 — Федотов, 61; 0:3 — Калешин, 72; 0:4 — Дудолев, 88.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2015 20:42
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 августа 2015, 21:21

      Да ещё и в гостях. Круто...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      maksvalenok 17 августа 2015, 20:56

      С победой!

      -1
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