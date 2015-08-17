Бышовец: «Рондон играл и вчера, а результата все равно не было»

Известный специалист Анатолий Бышовец прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, который является активным сторонником отмены лимита в РФПЛ.

«Тренер ориентируется на приглашение квалифицированных игроков из-за рубежа. Такова его концепция и философия. Перед ним стоит задача добиваться успехов на нескольких фронтах.

Возможно, у тренера потихоньку пропадает спортивный интерес и он говорит: «Как я могу выиграть Лигу чемпионов, если нас из-за лимита покинул Рондон». Все это так, но Рондон играл и вчера, а результата же не было!

Россия всегда переживала проблему приглашения лжеспециалистов, лжеученых. К нам приезжали люди, чтобы просто заработать деньги. Мне не хочется ничего плохого говорить о Хиддинке, Адвокаате, Капелло.

Люди приезжали зарабатывать деньги, ставили определенные результаты. Их, прежде всего, интересовала цена, а не результат на перспективу. Но на первом месте должна стоять не материальная цена, а цена отношения к делу, профессии, российскому футболу», – сказал Бышовец.