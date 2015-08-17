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    Бышовец: «Рондон играл и вчера, а результата все равно не было»

    Известный специалист Анатолий Бышовец прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, который является активным сторонником отмены лимита в РФПЛ.

    «Тренер ориентируется на приглашение квалифицированных игроков из-за рубежа. Такова его концепция и философия. Перед ним стоит задача добиваться успехов на нескольких фронтах.

    Возможно, у тренера потихоньку пропадает спортивный интерес и он говорит: «Как я могу выиграть Лигу чемпионов, если нас из-за лимита покинул Рондон». Все это так, но Рондон играл и вчера, а результата же не было!

    Россия всегда переживала проблему приглашения лжеспециалистов, лжеученых. К нам приезжали люди, чтобы просто заработать деньги. Мне не хочется ничего плохого говорить о Хиддинке, Адвокаате, Капелло.

    Люди приезжали зарабатывать деньги, ставили определенные результаты. Их, прежде всего, интересовала цена, а не результат на перспективу. Но на первом месте должна стоять не материальная цена, а цена отношения к делу, профессии, российскому футболу», – сказал Бышовец.

    Источник: Sports.ru

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    17.08.2015 20:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      kokarev 17 августа 2015, 22:01

      старый маразматик как и Орлов всем понятно что искусственный лимит убивает клубы которые чего то хотят добиться в еврокубках

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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > kokarev 17 августа 2015, 22:28

      будильник деревенский!

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      Рейтинг: +10

      real betis 17 августа 2015, 22:01

      Пошёл бы да и выйграл хоть что нибудь с такими одноногими играками. Раз такой умный.

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 17 августа 2015, 20:39

      чушь

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