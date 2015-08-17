Непомнящий: «Все не так просто было, как по счету кажется»

Главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий отметил, что его команда смогла разгромить армавирское «Торпедо» в 7-м туре ФНЛ (4:0) во многом благодаря удаче.

«Все не так просто было, как по счету кажется. Перед «Томью» стояло несколько задач: во-первых, выманить соперника на свою половину поля, чтобы появились свободные зоны. Они это с удовольствием сделали, нам удалось открыт счет. Вратарь «Томи» Чуваев несколько раз спас команду, взял выход один на один. Получается, что мы много проигрывали при стандартах. Большинство моментов соперник вообще создал после стандартных положений.



С одной стороны, мы заслужили победу, с другой — заслужили еще и удачу, которая сегодня к нам вернулась», — сказал Непомнящий.