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    Маньяков: «Я бы посмотрел на тех, кто критикует Аленичева, когда бы они оказались в Туле»

    Бывший спортивный директор тульского «Арсенала» Александр Маньяков дал оценку работе главного тренера Дмитрия Аленичева, который теперь возглавляет московский «Спартак».

    «Было видно, что для Аленичева это новая страница в тренерской биографии, и он учился уже по ходу турнира. Теперь же за его плечами есть год работы в элите российского футбола. Пускай сейчас многие ехидничают, что, мол, зрелищная команда не особо много забивала. Я бы посмотрел на тех специалистов, которые такое говорят, когда бы они оказались в Туле. Думаю, что нам просто не хватило одного человека впереди, чтобы все сложилось несколько иначе. Сейчас в "Спартаке" у Аленичева должно все быть хорошо.

    Аленичев говорил еще зимой, что если не будет никаких подвижек в позитивном направлении в "Арсенале", то он будет рассматривать другие варианты трудоустройства. В итоге его позвал "Спартак". Также было предложение от одного из клубов из бывшего СССР. Конечно, ему хотелось бы какие-то финансовых вливаний, чтобы реализовать свои амбиции.

    Не думаю, что Аленичев остался бы в «Арсенале», если бы команда сохранила прописку в Премьер-лиге. У него была договоренность с руководством, что если поступает предложение от "Спартака", то его без проблем отпускают в Москву. Понятно, что от таких вариантов просто не отказываются», – заключил Маньяков.

    Полная версия интервью доступна по ссылке

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2015 19:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 17 августа 2015, 23:33

      у арсенала не людей.а бюджета не хватило....

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