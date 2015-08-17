Маньяков: «Я бы посмотрел на тех, кто критикует Аленичева, когда бы они оказались в Туле»

у арсенала не людей.а бюджета не хватило....
Бывший спортивный директор тульского «Арсенала» Александр Маньяков дал оценку работе главного тренера Дмитрия Аленичева, который теперь возглавляет московский «Спартак».
«Было видно, что для Аленичева это новая страница в тренерской биографии, и он учился уже по ходу турнира. Теперь же за его плечами есть год работы в элите российского футбола. Пускай сейчас многие ехидничают, что, мол, зрелищная команда не особо много забивала. Я бы посмотрел на тех специалистов, которые такое говорят, когда бы они оказались в Туле. Думаю, что нам просто не хватило одного человека впереди, чтобы все сложилось несколько иначе. Сейчас в "Спартаке" у Аленичева должно все быть хорошо.
Аленичев говорил еще зимой, что если не будет никаких подвижек в позитивном направлении в "Арсенале", то он будет рассматривать другие варианты трудоустройства. В итоге его позвал "Спартак". Также было предложение от одного из клубов из бывшего СССР. Конечно, ему хотелось бы какие-то финансовых вливаний, чтобы реализовать свои амбиции.
Не думаю, что Аленичев остался бы в «Арсенале», если бы команда сохранила прописку в Премьер-лиге. У него была договоренность с руководством, что если поступает предложение от "Спартака", то его без проблем отпускают в Москву. Понятно, что от таких вариантов просто не отказываются», – заключил Маньяков.