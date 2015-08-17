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    Головин верит в успех ЦСКА в противостоянии со «Спортингом»

    Полузащитник столичного ЦСКА Александр Головин в преддверии первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Спортинга» сказал, что красно-синие сильнее своего соперника.

    - Уже справился с предматчевым волнением, которое окружает молодого футболиста?

    - Уже нет такого, - сообщил Головин. - Раньше было, волновался немного. Сейчас все прошло.

    - Кого из игроков своего амплуа отметишь, у кого есть чему поучиться?

    - Больше всего, думаю, у Тошича и Еременко, у них все отточено.

    - Как оцениваешь шансы со «Спортингом»?

    - Думаю, шансы у нас равны. Мне кажется, что мы где-то и посильнее. Было бы неплохо победить с минимальным счетом.

    Источник: Бобсоккер

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    17.08.2015 18:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +35

      BDA81 17 августа 2015, 21:50

      ню,ню. смотрите свои любимые 0:4 не получите.

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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 17 августа 2015, 19:17

      верим в победу !!!!!!!

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