Головин верит в успех ЦСКА в противостоянии со «Спортингом»

ню,ню. смотрите свои любимые 0:4 не получите.
Полузащитник столичного ЦСКА Александр Головин в преддверии первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Спортинга» сказал, что красно-синие сильнее своего соперника.
- Уже справился с предматчевым волнением, которое окружает молодого футболиста?
- Уже нет такого, - сообщил Головин. - Раньше было, волновался немного. Сейчас все прошло.
- Кого из игроков своего амплуа отметишь, у кого есть чему поучиться?
- Больше всего, думаю, у Тошича и Еременко, у них все отточено.
- Как оцениваешь шансы со «Спортингом»?
- Думаю, шансы у нас равны. Мне кажется, что мы где-то и посильнее. Было бы неплохо победить с минимальным счетом.