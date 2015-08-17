Головин верит в успех ЦСКА в противостоянии со «Спортингом»

Полузащитник столичного ЦСКА Александр Головин в преддверии первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Спортинга» сказал, что красно-синие сильнее своего соперника.

- Уже справился с предматчевым волнением, которое окружает молодого футболиста?

- Уже нет такого, - сообщил Головин. - Раньше было, волновался немного. Сейчас все прошло.

- Кого из игроков своего амплуа отметишь, у кого есть чему поучиться?

- Больше всего, думаю, у Тошича и Еременко, у них все отточено.

- Как оцениваешь шансы со «Спортингом»?

- Думаю, шансы у нас равны. Мне кажется, что мы где-то и посильнее. Было бы неплохо победить с минимальным счетом.