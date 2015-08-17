ФНЛ. «Томь» разгромила команду Карпина, Пугин оформил хет-трик

В матче седьмого тура первенства ФНЛ в Томске местная "Томь" принимала "Торпедо" из Армавира. Матч завершился убедительной победой хозяев со счетом 4:0. Томичи в каждом из таймов забили по два мяча в ворота соперника, хет-триком отметился полузащитник Алексей Пугин.

После этой победы "Томь" догнала по очкам идущий на первом месте "Газовик", но имеет на одну игру больше, а команда Валерия Карпина уже в седьмой встрече не может поразить ворота соперника.

Первенство ФНЛ. 7-й тур

Томь - Торпедо (Армавир) - 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 - Пугин,10; 2:0 - Саная,37; 3:0 - Пугин, 66; 4:0 - Пугин, 90+1

Предупреждение : Чежия, 62

Удаление: Чежия, 76