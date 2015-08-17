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    ФНЛ. «Томь» разгромила команду Карпина, Пугин оформил хет-трик

    В матче седьмого тура первенства ФНЛ в Томске местная "Томь" принимала "Торпедо" из Армавира. Матч завершился убедительной победой хозяев со счетом 4:0. Томичи в каждом из таймов забили по два мяча в ворота соперника, хет-триком отметился полузащитник Алексей Пугин.

    После этой победы "Томь" догнала по очкам идущий на первом месте "Газовик", но имеет на одну игру больше, а команда Валерия Карпина уже в седьмой встрече не может поразить ворота соперника.

    Первенство ФНЛ. 7-й тур

    Томь - Торпедо (Армавир) - 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 - Пугин,10; 2:0 - Саная,37; 3:0 - Пугин, 66; 4:0 - Пугин, 90+1

    Предупреждение : Чежия, 62

    Удаление: Чежия, 76

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2015 18:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      Big_bearrr 17 августа 2015, 20:37

      Этому бездарному тренеру в своё время ой как верили..просто сума сходили, вот оно лицо тренера.

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      Рейтинг: +10

      yellowbarmaley 17 августа 2015, 18:52

      Не того Дзюба назвал тренеришкой!

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      Рейтинг: +15

      h666d- 17 августа 2015, 18:15

      вперёд Томь Томск!!!

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