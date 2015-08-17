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    Шикунов: «Ростову» осталось выплатить 30 процентов долгов

    "Ростову" осталось выплатить примерно 30 процентов от общей суммы долга, чтобы получить возможность регистрировать новых игроков. В настоящий момент РФС запретил регистрировать новых футболистов "Ростову", "Кубани" "Амкару".
    "В пятницу мы закрыли большую часть долга, сейчас пытаемся закрыть остальное, чтобы заявить Кристиана Нобоа. Занимаемся этим вопросом. Футболистам зарплаты позакрывали. Осталось 30%, будем стараться на этой неделе закрыть и открыть заявочную кампанию. Что касается Нобоа, два тура его уже хотели видеть в составе", - сказал генеральный директор «Ростова» Александр Шикунов.

    Источник: Р-Спорт

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    17.08.2015 16:53
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