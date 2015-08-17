ФИФА запросила у РФС дополнительные данные по «делу Фримпонга»

РФС до 21 августа должен предоставить ФИФА документы, касающиеся ситуации с удалением ганского футболиста "Уфы" Эммануэля Фримпонга в матче 1-го тура чемпионата России с московским "Спартаком".

"ФИФА дополнительно запросила копию решения и видеозаписи, которые изучал КДК РФС", - сказал секретарь КДК РФС Александр Кузьмин.

Матч "Спартак" - "Уфа" состоялся 17 июля в Москве и завершился вничью - 2:2. В первом тайме Фримпонг был удален с поля за то, что показал неприличный жест в сторону трибун. По словам ганского игрока, он повел себя подобным образом в связи с тем, что один из болельщиков "Спартака" позволил в его адрес оскорбления расистского характера.

Позднее КДК РФС не обнаружил доказательств того, чтобы кто-либо из болельщиков красно-белых оскорбил Фримпонга. В результате московский клуб избежал наказания, а игрок был дисквалифицирован на два матча.

После инцидента ФИФА попросила РФС предоставить информацию о расследовании обстоятельств удаления Фримпонга. 28 июля РФС направил необходимые документы в ФИФА.