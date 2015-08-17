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    ФИФА запросила у РФС дополнительные данные по «делу Фримпонга»

    РФС до 21 августа должен предоставить ФИФА документы, касающиеся ситуации с удалением ганского футболиста "Уфы" Эммануэля Фримпонга в матче 1-го тура чемпионата России с московским "Спартаком".

    "ФИФА дополнительно запросила копию решения и видеозаписи, которые изучал КДК РФС", - сказал секретарь КДК РФС Александр Кузьмин.

    Матч "Спартак" - "Уфа" состоялся 17 июля в Москве и завершился вничью - 2:2. В первом тайме Фримпонг был удален с поля за то, что показал неприличный жест в сторону трибун. По словам ганского игрока, он повел себя подобным образом в связи с тем, что один из болельщиков "Спартака" позволил в его адрес оскорбления расистского характера.

    Позднее КДК РФС не обнаружил доказательств того, чтобы кто-либо из болельщиков красно-белых оскорбил Фримпонга. В результате московский клуб избежал наказания, а игрок был дисквалифицирован на два матча.

    После инцидента ФИФА попросила РФС предоставить информацию о расследовании обстоятельств удаления Фримпонга. 28 июля РФС направил необходимые документы в ФИФА.

    Источник: ТАСС

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    17.08.2015 16:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 17 августа 2015, 20:51

      мерзких черноопик

      0
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    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 17 августа 2015, 18:33

      Пусть едет куда нибудь, замучил, сам -то как о в сторону Джерарда высказывался.

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