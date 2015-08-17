Мостовой: «Виллашу-Боашу непросто будет найти клуб в Португалии»

Боашу конечно сложно в таких условиях, он ехал в россию для того , что бы играть в лч и делать там свои достижения и расти как тренер и зеит поднимать, ждал усиление состава для этого... а в итоге получается вместо усилений ему ослабляют состав, а после лч еще репуация в европе пострадает, там не будут глубоко погружаться в проблемы его в лч с зенитом, там будут видеть плохой результат и все... другой вопрос почему он даже при условиях лимита имеет самый сильный состав в стране и его команда похожа больше на игру середняка рпл прыгнувших выше головы в турнирной таблицы. вобщем как я и писал ранее у зенита будет сильный спад в этом сезоне, а семак уже возможно готовиться к повышению в должности, только спад я ожидал от зенита после начала групп. этапа лч, а он похоже уже сейчас наступил, и очень интересно посмотреть матч с рубином, скорее даже не на результат а именно на игру, все говорят что рубин не тот, в команде все плохо посмотрим какой зенит на его фоне
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о жалобах главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша в связи с ужесточением лимита на легионеров в российском футболе.
«Андре Виллаш-Боаш не жаловался, только когда подписывал контракт с «Зенитом» и когда ему озвучили сумму зарплаты. Я давно уже говорил, что такое поведение главного тренера неприемлемо. Ему надо перестать жаловаться на лимит. Что этот специалист вообще делает в России? Если ему тут не нравится, пусть уезжает в Португалию. Поверьте, наставнику «Зенита» там будет непросто найти новый клуб. Не говоря уже про те деньги, которые он тут получает.
Главный тренер «Зенита» после каждого матча находит повод, чтобы на что-то пожаловаться. То лимит, то судьи, то нехватка игроков. Что тогда надо делать остальным командам Премьер-Лиги? По логике Виллаш-Боаша они должны вообще на Красную площадь с забастовкой выйти. Берём команды, начиная с шестого места и ниже, и устраиваем демонстрацию – так, что ли?» - сказал Мостовой.