ФНЛ. «Луч-Энергия» и «Спартак -2» обменялись голами, «СКА – Энергия» разгромила КАМАЗ

В стартовом матче седьмого тура ФНЛ во Владивостоке встретились "Луч - Энергия" и московский "Спартак-2". Хозяева поля быстро вышли вперед благодаря голу Руслана Коряна на девятой минуте встречи, однако сохранить преимущество не сумели. Когда до окончания встречи оставалось восемь минут спартаковец Георгий Мелкадзе точным ударом установил окончательный результат матча.

Совсем другой характер имела встреча во Владивостоке, где "СКА - Энергия" не оставила камне на камне от обороны КАМАЗА, забив в орота команды из Набережных Челнов четыре безответных мяча. В составе хозяев отличились Игорь Удалый, Давид Гатикоев и дважды Вадим Минич.

Первенство ФНЛ. 7- й тур

Луч-Энергия (Владивосток) - Спартак-2 (Москва) - 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 - Корян, 9; 1:1 - Мелкадзе, 82.

Предупреждения: Зубарев, 90

СКА-Энергия (Хабаровск) - КАМАЗ (Набережные Челны) - 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 - Удалый, 32; 2:0 - Гатикоев - 56; 3:0 - Минич, 65; 4:0 - Минич, 76

Предупреждения: Карасев, 30 - Клонцак, 81; Федотов 90+1