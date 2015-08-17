Желудков: «С такой зарплатой, как у Виллаша-Боаша надо молча работать, а не плакаться»

Чемпион СССР 1984 года в составе петербургского «Зенита» Юрий Желудков выразил мнение, что постоянные жалобы главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша по поводу лимита на легионеров не оправданы.

«Постоянные жалобы Андре Виллаш-Боаша на ужесточение лимита ничем не оправданы. Все российские команды находятся в одинаковых условиях, «Зенит» не исключение. Надо играть с теми футболистами, которые есть. С такой зарплатой, как у него, стоит не плакаться, а молча работать. То он судьями недоволен, то ещё чем-то. Раз ему настолько не нравятся условия, пусть едет домой в Португалию, а на его место найдётся много желающих», — сказал Желудков.