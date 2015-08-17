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    Желудков: «С такой зарплатой, как у Виллаша-Боаша надо молча работать, а не плакаться»

    Чемпион СССР 1984 года в составе петербургского «Зенита» Юрий Желудков выразил мнение, что постоянные жалобы главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша по поводу лимита на легионеров не оправданы.

    «Постоянные жалобы Андре Виллаш-Боаша на ужесточение лимита ничем не оправданы. Все российские команды находятся в одинаковых условиях, «Зенит» не исключение. Надо играть с теми футболистами, которые есть. С такой зарплатой, как у него, стоит не плакаться, а молча работать. То он судьями недоволен, то ещё чем-то. Раз ему настолько не нравятся условия, пусть едет домой в Португалию, а на его место найдётся много желающих», — сказал Желудков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2015 14:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +150

      MadPampers 17 августа 2015, 18:38

      Таким составом можно играть в РФПЛ. Но чтобы составлять реальную конкуренцию в Европпе этого явно недостаточно. Чтобы быть именно топ клубом по Европейским меркам. Он об этом всё время и говорит

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 августа 2015, 18:24

      да зарплата большая но у Капеллы была еще больше и что толку вон агенты не хрена не делают а имеют почти столько же и спросу с них никакого а Желудь да и другие его ровесники у них жаба давит что им тогда столько не платили вот и давятся слюной

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 17 августа 2015, 18:19

      краснодар забыли купить, ну бывает

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      Рейтинг: +532

      Бан 17 августа 2015, 17:42

      Желудков был очень неплохим футболистом, можно сказать звездой двух сезонов Чемп. СССР, но язык у него, что помело.
      Последнее предложение же предложение выдает, что он и ума не большого.

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      Рейтинг: +365

      n272nm 17 августа 2015, 17:08

      Я частично согласен с Желудковым, но есть нюанс. От Боаша ждут результатов в ЛЧ. В той самой, в которой в свое время, Желудков с командой обделался в матче с "могучей" Куусюси. Так вот если в ЧР Зенит и с лимитом может бороться за чемпионство, то в ЛЧ нам ловить нечего. Это касается не только Зенита, но и любого другого российского клуба. Я вот вовсе не желаю смотреть эпичные сливы наших клубов в Европе, как это было совсем не давно. И очень не хочу, что бы уровень ЧР сполз обратно до уровня УГ, как например в Молдавии. Это прекрасно, когда в чемпионате играют отечественные футболисты, но совсем не прекрасно смотреть на такую игру из разряда здравствуй дерево. Сейчас из России уедут высококлассные легионеры и мы с вами насладимся феерией. "Финт Скрыльникова" - погуглите, увидите о чем я пишу. Боаш уедет, он, безусловно, неоднозначен, но мы с вами останемся. И вот это вот все, без Боаша и легионеров тоже останется с нами. История, видимо, ничему нас все же не учит. Тренеришки уезжают и два раза подряд выигрывают ЛЕ, а отечественные игрочишки насилу 1 гол в пяти матчах забивают. А так да, обязательно нужно посчитать ЗП Боаша и поскулить. А потом обхохотаться от выступления наших клубов в Европе.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > n272nm 17 августа 2015, 18:28

      все правильно но многие не понимают всего чего творят Хозяин сказал фас и они все как один на лапки встали и давай выполнять а нет чтобы возразить переубедить как надо делать но ведь там футбольных профи нет одни жирные денежные мешки которые как набить карманы больше ничего не знают

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      Рейтинг: +9

      serz69 17 августа 2015, 15:32

      Да это было ясно что эта рыжая ху....нь будет плакаться хотя и сейчас состав сильнее на две головы чем в других командах! Я бы тоже мог тренировать Зенит с такими игроками а ты иди попробуй в Мордовию рыжатина я посмотрю там на тебя и состав!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 августа 2015, 15:14

      зарплата около 7 лямов

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 17 августа 2015, 15:13

      Юрий, ВЫ абсолютно правы!

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      Рейтинг: +18

      Comrade68 17 августа 2015, 14:40

      Ну и какая у него зарплата, Желудков?

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      Рейтинг: +14

      batya13 > Comrade68 17 августа 2015, 15:33

      думаешь он зайдет сюда чтобы тебе ответить?

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