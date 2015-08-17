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    ФИФА начала расследование появления досье на Платини

    ФИФА начала расследование появления компрометирующего досье о президенте УЕФА, кандидата в президенты ФИФА Мишеле Платини.

    "Генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке получил письмо по указанной теме. В своем ответе УЕФА генеральный секретарь организации сообщил, что ФИФА начала расследование дела", - сообщили в пресс-службе ФИФА.

    Ранее немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что документ, озаглавленный "Платини - скелет в шкафу", был распространен из штаб-квартиры ФИФА в Цюрихе. В нем ставится под сомнение пригодность Платини для должности президента ФИФА. Досье было разослано газетам с просьбой о публикации, но без указания автора.

    Источник: ТАСС

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    17.08.2015 13:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33

      piper65 17 августа 2015, 15:53

      то есть мишаня тоже не святой... сразу вспоминаю "день выборов"

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