ФИФА начала расследование появления досье на Платини

ФИФА начала расследование появления компрометирующего досье о президенте УЕФА, кандидата в президенты ФИФА Мишеле Платини.

"Генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке получил письмо по указанной теме. В своем ответе УЕФА генеральный секретарь организации сообщил, что ФИФА начала расследование дела", - сообщили в пресс-службе ФИФА.

Ранее немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что документ, озаглавленный "Платини - скелет в шкафу", был распространен из штаб-квартиры ФИФА в Цюрихе. В нем ставится под сомнение пригодность Платини для должности президента ФИФА. Досье было разослано газетам с просьбой о публикации, но без указания автора.