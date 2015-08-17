Михайлович: «Наша задача – победа в Кубке Италии»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович в преддверии матча 3-го раунда Кубка Италии против «Перуджи» заявил, что его команда рассчитывает выиграть турнир.

«Хотим произвести хорошее впечатление уже в первом же матче. Однако победа куда важнее. Победа не просто важна, это единственная важная вещь.



Красивый футбол заложен в ДНК „Милана“, однако мне нужен минимум ошибок, а не лишние трюки игроков. Наша задача — победа в Кубке Италии», - сказал Михайлович..



Матч «Милан» — «Перуджа» состоится сегодня, начло поединка в 22:00 мск.