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    Михайлович: «Наша задача – победа в Кубке Италии»

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович в преддверии матча 3-го раунда Кубка Италии против «Перуджи» заявил, что его команда рассчитывает выиграть турнир.

    «Хотим произвести хорошее впечатление уже в первом же матче. Однако победа куда важнее. Победа не просто важна, это единственная важная вещь.

    Красивый футбол заложен в ДНК „Милана“, однако мне нужен минимум ошибок, а не лишние трюки игроков. Наша задача — победа в Кубке Италии», - сказал Михайлович..

    Матч «Милан» — «Перуджа» состоится сегодня, начло поединка в 22:00 мск.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    17.08.2015 13:49
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