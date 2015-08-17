Роджерс: «Балотелли прекрасно понимает ситуацию, в которой находится»

Главный тренер "Ливерпуля" Брендан Роджерс рассказал о перспективах форварда Марио Балотелли.

«Балотелли прекрасно понимает ситуацию. Он все про нее знает. Мне нечего добавить. Все игроки знают, в какой ситуации они находятся.

Я не собираюсь говорить про Марио, когда я могу говорить про остальных 25 игроков. Я всегда буду относиться к людям с уважением.

Если футболист хочет играть, то он может найти выход из подобной ситуации, я уверен. Если он этого не делает, то он должен понимать, где оказался», – сказал Роджерс.