Моуринью: «Не смогли нейтрализовать Агуэро»

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью высказался об игре форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в очном воскресном матче команд в рамках второго тура АПЛ (0:3).

«Проходит десять секунд матча, а он уже находится за спинами защитников перед Асмиром Беговичем. В такой момент понимаешь, что что-то идет не так. Вратарю пришлось два-три раза выручать из-за не совсем грамотных действий защитников. Я разочарован сильнее всех. Всю предматчевую неделю мы говорили о движении, о забеганиях Агуэро, выборе позиции с его стороны — все прошло даром. В общем, первый тайм в обороне был очень плохим», - сказал португалец.