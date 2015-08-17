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    Де Хеа в случае срыва перехода в «Реал» расстанется с Мендешем

    Вратарь английского «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа имеет твердое намерение расстаться о своим агентом Жорже Мендешем, если переход игрока в мадридский «Реал» не состоится этим летом. Сообщается, что договоренность о трансфере в стан «сливочных» была достигнута между испанцем и португальцем еще три года назад. Если этого не произойдет, то футболист еще получит компенсацию в размере пяти миллионов евро.

    Сейчас Де Хеа не попадает в состав своей нынешней команды.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2015 10:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 17 августа 2015, 13:35

      агент все уши протрындел Реалом. .и в итоге и ДеГее реала не видать, и у МЮ вратаря нет ))

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