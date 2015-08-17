Де Хеа в случае срыва перехода в «Реал» расстанется с Мендешем

Вратарь английского «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа имеет твердое намерение расстаться о своим агентом Жорже Мендешем, если переход игрока в мадридский «Реал» не состоится этим летом. Сообщается, что договоренность о трансфере в стан «сливочных» была достигнута между испанцем и португальцем еще три года назад. Если этого не произойдет, то футболист еще получит компенсацию в размере пяти миллионов евро.

Сейчас Де Хеа не попадает в состав своей нынешней команды.