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    В понедельник будет объявлено о продлении контракта Рамоса с «Реалом»

    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос уже заключил со своим клубом новый контракт до 2020-го года. Официально будет объявлено об этом в понедельник после полудня. Игрока активно сватали текущим летом в Англию, но предложенная Мадридом зарплата в десять миллионов евро в год заставила футболиста остаться.

    Рамос выступает за «сливочных» вот уже десять лет.

    Источник: AS

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    17.08.2015 10:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 17 августа 2015, 11:30

      Уже вроде объявляли давно? Сколько можно...

      Надоело уже это трансферное окно если честно, только ноют все. То уходим то нет, то продляем договор то нет.

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