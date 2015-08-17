В понедельник будет объявлено о продлении контракта Рамоса с «Реалом»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос уже заключил со своим клубом новый контракт до 2020-го года. Официально будет объявлено об этом в понедельник после полудня. Игрока активно сватали текущим летом в Англию, но предложенная Мадридом зарплата в десять миллионов евро в год заставила футболиста остаться.

Рамос выступает за «сливочных» вот уже десять лет.