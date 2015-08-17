В понедельник будет объявлено о продлении контракта Рамоса с «Реалом»

Уже вроде объявляли давно? Сколько можно...
Надоело уже это трансферное окно если честно, только ноют все. То уходим то нет, то продляем договор то нет.
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос уже заключил со своим клубом новый контракт до 2020-го года. Официально будет объявлено об этом в понедельник после полудня. Игрока активно сватали текущим летом в Англию, но предложенная Мадридом зарплата в десять миллионов евро в год заставила футболиста остаться.
Рамос выступает за «сливочных» вот уже десять лет.