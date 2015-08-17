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    Венгер: «Жду больше голов от Озила»

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер дал оценку игре своего полузащитника Месута Озила в поединке второго тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1).

    «Немец хорошо отработал дерби, был значимым игроком, уверенно действовал в непростых ситуациях. Мне приятно наблюдать за его футбольным интеллектом. Именно это хочу видеть от него, да и побольше голов. Не стоит забывать, что Месут еще может достойно играть без мяча», - заявил француз.

    Источник: Daily Mail

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    17.08.2015 10:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 августа 2015, 15:16

      он никогда больше 5 мячей за сезон не забивал что от него ждать

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      Рейтинг: +25

      Оззи 17 августа 2015, 11:59

      Озил в этом матче был лучим!!!Так держат Месут!!!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 17 августа 2015, 10:32

      так и не проявил себя Озил в Аренали,посмотрим на это сезон,я ждал от него большего!

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