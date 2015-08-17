Венгер: «Жду больше голов от Озила»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер дал оценку игре своего полузащитника Месута Озила в поединке второго тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1).

«Немец хорошо отработал дерби, был значимым игроком, уверенно действовал в непростых ситуациях. Мне приятно наблюдать за его футбольным интеллектом. Именно это хочу видеть от него, да и побольше голов. Не стоит забывать, что Месут еще может достойно играть без мяча», - заявил француз.