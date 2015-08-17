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    Мостовой: «ЦСКА больше повезло в дерби»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от пятничного московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА (1:2).

    «Футбольный фарт был на стороне гостей, но по моментам хозяева не уступили. Игра была очень качественной, интересной. После матча никто не сказал: «Вот, «Спартак» опять проиграл». Просто ЦСКА больше повезло. У красно-белых есть преимущество над остальными конкурентами в борьбе за высокие места: они не играют в еврокубках. Состав у Дмитрия Аленичева ничем не уступает соперникам. Может быть, за исключением «Зенита». Все футболисты «Спартака» заточены на красивую игру», - сказал эксперт.

    Источник: ВГТРК

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    17.08.2015 09:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +135

      dimazavr 17 августа 2015, 22:14

      Действительно, ЦСКА везло, а Спартаку - нет. Вы правы, что везёт тому, кто везёт, вот, ЦСКА и везли воз, как ломовые лошади, а Спартак ИГРАЛ и это было видно. Игру надо уплотнять и утверждать, а везение придёт, а позднее, и этого не надо будет.

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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 17 августа 2015, 19:00

      Саша, неужели не известно, что везет тому, кто везет?!

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      Рейтинг: +15

      волдарь 17 августа 2015, 14:54

      Смотри табло, везет мастерам.

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      Рейтинг: +24994

      bset 17 августа 2015, 12:23

      На самом деле приятно было смотреть на спартак. Если бы снова было 4:0, было бы не так красиво и приятно от такой победы. Будем надеяться, что спартак будет дальше прогрессировать и наступать нам на пятки, тем самым заставляя нас становиться сильнее. Польза будет для всего чемпионата.

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      Рейтинг: +28

      Spark333 17 августа 2015, 12:15

      Победителям везет,только не надо возносить Спартачок до небес!Чтобы они играли на равных с ЦСКА им еще надо работать.

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      Рейтинг: +101

      Artemrud 17 августа 2015, 11:10

      "Вот, "Спартак" опять проиграл"

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 17 августа 2015, 10:16

      Спартак неплохо смотрелся, но думаю чемпионом ему в этом году снова не быть

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 17 августа 2015, 09:50

      Сильным да смелым всегда везет!

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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка > Krasnodar 123 17 августа 2015, 17:14

      краснодар это ещё раз доказал с зениткой !!!! =))))))

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