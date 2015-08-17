Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» - «Атлетик» - на «Бомбардире»

    То, что устроил баскский «Атлетик» «Барселоне» в первом матче Суперкубка Испании, случается крайне редко; даже Федор Смолов поражает чужие ворота чаще. 0:4 — такого щелчка по носу каталонцы не ожидали, да и никто не мог ожидать. Почему-то невероятно блеклый матч провел Лионель Месси, что дает повод говорить об определенной зависимости. Но на «Камп Ноу» будет совершенно другой футбол. Барселонское самолюбие обязано взыграть, а забить четыре и того больше для них никогда не было проблемой. Вопрос лишь в том, сможет ли «Атлетик» достойно продержаться в обороне нужное количество времени. Очевидно, им придется несладко. И действительно кажется, что при должном настрое хозяева смогут отыграть необходимый гандикап.

    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию встречи. Начало — в 23:00 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2015 07:53
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      doctorx 17 августа 2015, 18:47

      5-0

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      neomessi 17 августа 2015, 11:50

      Интересная игра будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 17 августа 2015, 10:20

      Будем верить!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ☆☆☆GROZNY-TEREK☆☆☆ 17 августа 2015, 09:36

      Ну ну

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11