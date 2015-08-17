«Барселона» - «Атлетик» - на «Бомбардире»

То, что устроил баскский «Атлетик» «Барселоне» в первом матче Суперкубка Испании, случается крайне редко; даже Федор Смолов поражает чужие ворота чаще. 0:4 — такого щелчка по носу каталонцы не ожидали, да и никто не мог ожидать. Почему-то невероятно блеклый матч провел Лионель Месси, что дает повод говорить об определенной зависимости. Но на «Камп Ноу» будет совершенно другой футбол. Барселонское самолюбие обязано взыграть, а забить четыре и того больше для них никогда не было проблемой. Вопрос лишь в том, сможет ли «Атлетик» достойно продержаться в обороне нужное количество времени. Очевидно, им придется несладко. И действительно кажется, что при должном настрое хозяева смогут отыграть необходимый гандикап.

«Бомбардир» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию встречи. Начало — в 23:00 по Москве.