Видеотрансляция матча «Мордовия» - «Уфа» - на «Бомбардире»

Понедельник, не обделенный футболом, включит в себя и вынесенную игру РФПЛ. В Самаре ввиду отвратительного качества газона в Саранске «Мордовия» примет «Уфу». Ни для кого не секрет, что оба коллектива ведут и будут вести борьбу за выживание, поэтому очные встречи для них особенно важны.

Три очка, отобранные у конкурента, на финише могут оказаться спасительными. Поэтому к подобным матчам команды относятся с максимальной ответственностью и настроем. Из-за этого, возможно, они обычно и становятся достаточно скучными в плане содержания футбола, зато страсти и борьбы на поле всегда полным-полно. Хотя бывает и такое, что коллективы из «болота» устраивают голевую феерию. В Самаре с равной вероятностью может быть и то, и другое.

«Бомбардир» предлагает вашему вниманию прямые видео- и текстовую трансляции матча. Начало — в 19:00 по Москве.