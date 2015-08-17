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    Суркис готов потерять в деньгах на продаже Ярмоленко

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мыслями о возможном трансфере своего полузащитника Андрея Ярмоленко в другой клуб.

    «Уход Ярмоленко – огромная потеря. Критиканы, которые сидять на диване, ничего в этом не понимают. Я готов даже потерять в деньгах, но отдать Ярмоленко в хороший европейский клуб. Надеюсь, что он взрослый парень и понимает это. У меня с ним в личном соглашении написано, что он может уйти в топ-клуб из первой пятерки. А «Сток Сити», я считаю, не входит в список топ-клубов. Киевское «Динамо» значительно выше уровнем.

    Предложения от «Тоттенхэма» у меня на столе не было. Если у меня будет, то я его буду обсуждать с игроком. Точно так же, как я обсуждал предложение от «Сток Сити». Ярмоленко нужен команде. Если поступит предложение, как поступали по Андрею Шевченко, Сергею Реброву, Юрию Калитвинцеву и другим, то я готов разговаривать. Мы отпускали много футболистов», - сказал функционер.

    Источник: ua.tribuna

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    17.08.2015 07:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 18 августа 2015, 14:00

      с таким быдло-президентом Динамо ничего хорошего не светит, в этом я не раз убедился

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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 > VityOk(Dynamo Kyiv) 18 августа 2015, 17:16

      Если бы не Суркис младший с братом, неизвестно, что было бы с Динамо.

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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > Аvi-8 18 августа 2015, 18:45

      ничего плохого с Динамо не было б , так как Динамо это всемирно известный бренд.То есть инвестор нашелся бы.

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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 > VityOk(Dynamo Kyiv) 19 августа 2015, 20:01

      Они титульного спонсора найти не могут, а ты про инвесторов говоришь. Суркисы = Динамо и как бы тебе это не нравилось, но для ДК они сделали очень многое. Вон в Металлисте тоже радовались смене владельца, результат известен.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 августа 2015, 08:50

      Сток Сити уж покруче дырки будет! )))

      -1
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      Рейтинг: +77

      Truly 17 августа 2015, 08:08

      Сток как раз та команда для этого кота в мешке.

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