Суркис готов потерять в деньгах на продаже Ярмоленко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мыслями о возможном трансфере своего полузащитника Андрея Ярмоленко в другой клуб.

«Уход Ярмоленко – огромная потеря. Критиканы, которые сидять на диване, ничего в этом не понимают. Я готов даже потерять в деньгах, но отдать Ярмоленко в хороший европейский клуб. Надеюсь, что он взрослый парень и понимает это. У меня с ним в личном соглашении написано, что он может уйти в топ-клуб из первой пятерки. А «Сток Сити», я считаю, не входит в список топ-клубов. Киевское «Динамо» значительно выше уровнем.

Предложения от «Тоттенхэма» у меня на столе не было. Если у меня будет, то я его буду обсуждать с игроком. Точно так же, как я обсуждал предложение от «Сток Сити». Ярмоленко нужен команде. Если поступит предложение, как поступали по Андрею Шевченко, Сергею Реброву, Юрию Калитвинцеву и другим, то я готов разговаривать. Мы отпускали много футболистов», - сказал функционер.