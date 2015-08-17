Кобелев: «Игроки выпросили выходной»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что пошел на некоторые уступки своим футболистам после воскресного матча пятого тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала» (1:0).

«У меня были сомнения насчет выходного дня, но игроки выпросили его. Что касается результатов, то мы не смотрим турнирную таблицу, стараемся идти от матча к матчу. Перед сезоном в команде многое изменилось, идет процесс перестроения. Кроме того, мы лишились Матье Вальбуэна, выбыл Антон Соснин из-за травмы. Каждый футболист на вес золота. Но они молодцы — справляются», - сказал Кобелев клубному ТВ.