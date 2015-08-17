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    Кобелев: «Игроки выпросили выходной»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что пошел на некоторые уступки своим футболистам после воскресного матча пятого тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала» (1:0).

    «У меня были сомнения насчет выходного дня, но игроки выпросили его. Что касается результатов, то мы не смотрим турнирную таблицу, стараемся идти от матча к матчу. Перед сезоном в команде многое изменилось, идет процесс перестроения. Кроме того, мы лишились Матье Вальбуэна, выбыл Антон Соснин из-за травмы. Каждый футболист на вес золота. Но они молодцы — справляются», - сказал Кобелев клубному ТВ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2015 06:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      aviator117 17 августа 2015, 08:51

      Успехов вам и побольше спортивной злости.

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