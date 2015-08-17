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    Орлов: «Виллаш-Боаш, сколько можно жаловаться?»

    Известнейший футбольный комментатор Геннадий Орлов дал анализ поведению главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаша.

    «Ему стоит поменять отношение к происходящему. Он все время ходит вдоль поля без улыбок. Он зациклился на том, что у него не хватает игроков, хотя по подбору футболистов в России, наверное, с «Зенитом» мало кто сравнится. Настроение должно быть другим. Да, его поставили в неблагоприятные условия, но все равно надо работать и получать удовольствие от процесса. Улетел Хосе Саломон Рондон – и все расклеилось, что ли? Дело не в лимите: от тренера должен исходить оптимизм, позитив. От Виллаш-Боаша он пока не исходит. Все на это обращают внимание. Сколько можно жаловаться? Нужно расслабиться и улыбнуться. Впереди интересный сезон, много вызовов для него как тренера», - сказал ветеран журналистского цеха.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.08.2015 00:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11222

      alp 17 августа 2015, 13:05

      бауша в топку!

      0
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      Рейтинг: +38

      OLESOCC 17 августа 2015, 10:37

      Орлов - голова!..

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 17 августа 2015, 09:48

      НЫТИК!

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 17 августа 2015, 09:44

      медленно сплавляют его. не доиграет он сезон, вот прям чувствую

      0
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      Рейтинг: +93

      aviator117 17 августа 2015, 09:08

      Боаш готовит себе ковер

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 17 августа 2015, 06:56

      "Известнейший футбольный комментатор Геннадий Орлов" (с)
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      Зачетно лизнули, надо было добавить "наимудрейший".
      ПС. Пока Орлов комментирует Зенит, клуб лишается симпатий многих нейтральных болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 17 августа 2015, 01:35

      Я его, Боаша этого, никогда не комментировал, так как он мне не интересен и я к нему отношусь нейтрально. Ну тренер и тренер, правда топ клуба с мировой известностью. Но даже меня он своими жалобами и скулежом за....бал. Но ничего не поделаешь. Такова его европейская сущность. Они все там такие. А Орлов, с тех пор как стал работать на НТВ плюс, перестал "жечь" за Великий Зенит. Чаще всего он восхищается игроками соперников, правда только теми, фамилии которых может выговорить или они звучные. Странберг, например, или Лукака.

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      Рейтинг: +34

      spartak_oren_56 17 августа 2015, 01:30

      бош нытик

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 августа 2015, 00:57

      Даже Орлов заметил

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