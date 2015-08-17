Сесар Навас: «Не скажу, что провели хороший матч»

Защитник «Ростова» Сесар Навас подвел итог матчу пятого тура РФПЛ против самарских «Крыльев Советов» (1:1).

«Первые 20 минут играли хорошо, нам удалось забить гол, но потом мы стали менее активными и сбавили темп. Не могу сказать, что «Ростов» провел хороший матч. Соперник – трудолюбивая команда, играли в пять защитников. Было сложно атаковать против такой обороны. Мы старались, но «Крылья» играли в очень закрытый футбол.

Впереди матч с московским ЦСКА. Нас ждет сложная игра против большого клуба, тем более матч будет в гостях. Но после сегодняшней ничьи мы сделаем все возможное, чтобы отобрать у ЦСКА очки», - заявил испанец.