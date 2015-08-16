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    Ковачич готовится перейти в «Реал»

    Полузащитник миланского «Интера» Матео Ковачич близок к трансферу в мадридский «Реал». Такой информацией располагает агент игрока немецкого «Вольфсбурга» Ивана Перишича Тончи Мартич. Он преследует в этом вопросе свои цели. Балканец рассчитывает, что за счет вырученных у Мадрида средств «нерадзурри» больше заплатят за футболиста «волков».

    Сам хорват желает переехать в Италию, поэтому сейчас остается решить только финансовый вопрос.

    Источник: Football Italia

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    16.08.2015 23:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 18 августа 2015, 05:24

      Сам хорват желает переехать в "Италию", поэтому сейчас остается решить только финансовый вопрос.
      А может в "Испанию"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 17 августа 2015, 08:23

      тест

      -1
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