Ковачич готовится перейти в «Реал»

Полузащитник миланского «Интера» Матео Ковачич близок к трансферу в мадридский «Реал». Такой информацией располагает агент игрока немецкого «Вольфсбурга» Ивана Перишича Тончи Мартич. Он преследует в этом вопросе свои цели. Балканец рассчитывает, что за счет вырученных у Мадрида средств «нерадзурри» больше заплатят за футболиста «волков».

Сам хорват желает переехать в Италию, поэтому сейчас остается решить только финансовый вопрос.