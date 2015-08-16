Бубнов: «Локомотив» превращается в выездную команду»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче пятого тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Тереком» (0:0).

«Локомотив» превращается в выездную команду: обыгрывает соперников на выезде, а дома испытывает проблемы. И выиграть не могут, и при этом показывают невысокий уровень игры. При этом сталкиваются с большими трудностями в атаке, когда соперник закрывается. Правда, «Терек» — тоже довольно сильная команда. Она хоть и потеряла немало очков, все же укомплектована неплохими игроками и может дать бой практически любому сопернику. При этом я бы сказал, что не всегда грозненцы в последнее время теряли очки по игре. Бывало, что они сами себе привозили голы, когда, казалось, момент был не самый опасный, — например, в матче с «Зенитом». Но когда команда играет собранно, победить ее не так просто, даже у себя на поле.

Кроме того, «Терек» давно уже перестал быть домашней команой — грозненцы очень уверенно чувствуют себя на выезде, и поэтому нет ничего удивительного в том, что «Локомотив» потерял очки в воскресном матче. Железнодорожники были фаворитами этой игры, именно поэтому можно считать, что москвичи потеряли два очка, а грозненцы — приобрели одно», - сказал эксперт.