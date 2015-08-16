УПЛ. «Волынь» Кварцяного побеждает и другие результаты дня

В украинском чемпионате в воскресенье состоялись очередные матчи пятого тура. По хронологии первым был поединок «Стали» и «Волыни». Лучан к успеху ведет не кто иной, как широко известный своим языком Виталий Кварцяный. Именно он, напомним, считает, что все украинские судьи продажные до самых шнурков. Неизвестно, доволен ли судейством эпатажный наставник на этот раз, но его подшефные победили.

Участник Лиги Европы «Заря» расправилась с одесским «Черноморцем», а бывший соискатель места в Лиге чемпионов «Металлист» не сумел справиться с «Говерлой» Вячеслава Грозного.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 5-й тур

Сталь (Днепродзержинск) - Волынь (Луцк) - 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Пшеничных, 29 (автогол); 1:1 - Кулач, 48; 1:2 - Кобахидзе, 80.

Металлист (Харьков) - Говерла (Ужгород) - 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 - Ягодинскис, 38; 0:2 - Хлебас, 39; 1:2 - Рудыка, 42; 2:2 - Рыжук, 86.

Черноморец (Одесса) - Заря (Луганск) - 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 - Петряк, 47; 0:2 - Караваев, 56.