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    Бундеслига. «Кельн» переиграл «Штутгарт»

    В матче первого тура немецкой Бундеслиги встретились команды, которые в минувшем сезоне боролись за выживание. Если ранее «Штутгарт» выигрывал турнир и был как минимум крепким середняком, то теперь все иначе. Вот и в этот раз «швабы» проиграли. Они сподобились только на один мяч, который Даниэль Дидави провел с пенальти.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур

    Штутгарт - Кельн - 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 — Модест, 75 (с пенальти); 0:2 - Цоллер, 77; 1:2 - Дидави, 79 (с пенальти); 1:3 - Осако, 90+2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2015 20:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 16 августа 2015, 20:28

      Молодцы, мне тото спасли хоть на минималку...)))

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