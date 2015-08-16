Бундеслига. «Кельн» переиграл «Штутгарт»

В матче первого тура немецкой Бундеслиги встретились команды, которые в минувшем сезоне боролись за выживание. Если ранее «Штутгарт» выигрывал турнир и был как минимум крепким середняком, то теперь все иначе. Вот и в этот раз «швабы» проиграли. Они сподобились только на один мяч, который Даниэль Дидави провел с пенальти.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур

Штутгарт - Кельн - 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 — Модест, 75 (с пенальти); 0:2 - Цоллер, 77; 1:2 - Дидави, 79 (с пенальти); 1:3 - Осако, 90+2.