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    Кокорин отправится на игру с «Тереком»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о ситуации с игроками, которые пропускали воскресный матч пятого тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала» (1:0).

    «С Александром Кокориным все очень просто. Он уже занимается индивидуально, рассчитываем, что уже в Грозный он с нами полетит. Антон Соснин получил травму в матче с «Анжи» (3:2), у него надрыв боковой связки, он выбыл на месяц-полтора. У Егора Данилкина проблемы с паховыми мышцами, он перегрузился немного, сейчас работает индивидуально. Будем пытаться как можно лучше подвести ребят, чтобы не убить их нагрузками, давлением. У Уильяма Ванкера проблемы с паспортом, делает новый. Должен был прилететь в пятницу, сейчас ждем его в понедельник-вторник. Но тут от нас ничего не зависит, сами понимаете. У Александра Бюттнера микронадрыв, он планировался в заявке на игру, но выбыл на несколько недель», - поделился тренер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2015 20:05
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