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    Уциев: «Ни мы, ни соперник не наиграли на победу»

    Защитник грозненского «Терека» Ризван Уциев поделился мыслями после воскресного матча пятого тура РФПЛ против московского «Локомотива» (0:0).

    «Я думаю, результат по игре. Все равно на победу ни «Локомотив», ни мы не наиграли, поэтому ничейный результат закономерен. «Локомотив» дома хорошо играет, но такого давления, чтобы нам пришлось совсем тяжело, сегодня не было. Таких ярких моментов у них не было, в целом, думаю, оборона справилась. Чуть-чуть давит, что не выигрываем, честно скажу. Но считаю, что ничья лучше, чем проигрыш в психологическом плане. Надеюсь, в следующих играх победы будут. Я даже не знаю, почему мы не забиваем, мы работаем над этим. Иногда бывает такое, нам просто надо реализовывать моменты, которые мы создаем. В атаке надо что-то чуть-чуть изменить, тренер над этим сейчас работает. Думаю, в ближайшее время уже начнем забивать, и победы у нас будут», - резюмировал капитан чеченцев.

    Источник: Р-Спорт

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    16.08.2015 19:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      Qweas 16 августа 2015, 20:33

      На победу - нет.
      А вот на проигрыш ваши "наиграли" , но судья "почему-то" не поставил в ворота манки пенальти.

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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg > Qweas 17 августа 2015, 00:34

      я пенделя там не видел !Так что можешь оффнуть свой рот и слиться с Данного поста!

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