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    Кобелев: «Доказали, что мы — единая команда»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев дал комментарий по итогам матча пятого тура РФПЛ против «Урала» (1:0).

    «Все прошло по нашему плану. У нас были моменты, играли в свою игру. Надо учитывать, что у нас вышла в воскресенье молодежь. Она почему-то в концовке перестала думать, поднаелась. Хочу поблагодарить опытных наших футболистов, которые своим примером учат подрастающее поколение. Спрашиваете про уход Матье Вальбуэна? Он был ведущим игроков, и это на первых порах будет создавать проблемы. Незаменимых, однако, нет. Против «Урала» мы доказали, что являемся единым коллективом», - заявил наставник.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    16.08.2015 19:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      dronov199222 16 августа 2015, 20:17

      Ни фига не доказали!!! Гол забили и в оборону!!! Бред какой то, играть надо до конца. Кобелев не исправим по этому поводу!!! Что тогда был тренером не "громили" и снова. Забивать надо пока летит

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