Дзагоев: «Не люблю симулировать»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев на своем официальном сайте поделился мнениями по следам пятничного дерби против «Спартака» (2:1).

О дерби: Впечатления, конечно, невероятные. Стадион, антураж – в чемпионате таких матчей немного бывает. Хочется наслаждаться каждой такой игрой. В принципе, все наши встречи со «Спартаком» получаются именно такими – большое количество моментов, интерес болельщиков. Единственное исключение в плане зрелищности за последнее время – матч, когда «Спартак» выиграл 1:0.

О победе: По ходу матча и мы могли еще забить, и «Спартак» мог отыграться, но наш вратарь проделал огромную работу. Наверное, победили мы больше за счет опыта именно в таких матчах. После того как вышел Сейду Думбия, мы очень хорошо выровняли игру. Да, моменты потом у «Спартака» еще возникали, но, можно сказать, мы контролировали ситуацию.

О смене позиции по ходу матча: Я привык переходить с одной позиции на другую по ходу игры. Никакой усталости, по крайней мере в этом матче, я не почувствовал – даже на 90-й минуте готов был прессинговать.

О падении в штрафной «Спартака»: Был зацеп ноги – не нарочный, я уверен. Я находился на шаг впереди, Владимир Гранат догонял и немного зацепил. Когда игрок находится на скорости, то после любого касания тяжело устоять – нога бьется об другую ногу. Не знаю, пенальти это или нет – разные моменты бывают. Я помню матч с «Зенитом» – тогда Акселя Витселя тоже так зацепили. Судья не назначил пенальти, но и желтую карточку не дал. Симуляции с моей стороны в этом эпизоде точно не было. Я в принципе не люблю симулировать.