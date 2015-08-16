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    Дзагоев: «Не люблю симулировать»

    Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев на своем официальном сайте поделился мнениями по следам пятничного дерби против «Спартака» (2:1).

    О дерби: Впечатления, конечно, невероятные. Стадион, антураж – в чемпионате таких матчей немного бывает. Хочется наслаждаться каждой такой игрой. В принципе, все наши встречи со «Спартаком» получаются именно такими – большое количество моментов, интерес болельщиков. Единственное исключение в плане зрелищности за последнее время – матч, когда «Спартак» выиграл 1:0.

    О победе: По ходу матча и мы могли еще забить, и «Спартак» мог отыграться, но наш вратарь проделал огромную работу. Наверное, победили мы больше за счет опыта именно в таких матчах. После того как вышел Сейду Думбия, мы очень хорошо выровняли игру. Да, моменты потом у «Спартака» еще возникали, но, можно сказать, мы контролировали ситуацию.

    О смене позиции по ходу матча: Я привык переходить с одной позиции на другую по ходу игры. Никакой усталости, по крайней мере в этом матче, я не почувствовал – даже на 90-й минуте готов был прессинговать.

    О падении в штрафной «Спартака»: Был зацеп ноги – не нарочный, я уверен. Я находился на шаг впереди, Владимир Гранат догонял и немного зацепил. Когда игрок находится на скорости, то после любого касания тяжело устоять – нога бьется об другую ногу. Не знаю, пенальти это или нет – разные моменты бывают. Я помню матч с «Зенитом» – тогда Акселя Витселя тоже так зацепили. Судья не назначил пенальти, но и желтую карточку не дал. Симуляции с моей стороны в этом эпизоде точно не было. Я в принципе не люблю симулировать.

    О матче со «Спортингом»: Команда сейчас на ходу, в форме, и это самое главное. Мы с хорошим настроением подходим к важному матчу. Главное – сыграть в свой футбол, на своем уровне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2015 19:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +15

      волдарь 17 августа 2015, 04:50

      Удачи Алан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Spark333 16 августа 2015, 22:47

      Не гоните на него!Он лучший!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +801

      Dizgen 16 августа 2015, 22:22

      ЧМо брехучее

      0
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      ...
      Рейтинг: +2339

      CSKA471 > Dizgen 16 августа 2015, 22:31

      Ты

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      Spark333 > Dizgen 16 августа 2015, 23:04

      Ты про спартачок (((???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Tiran-spec777 16 августа 2015, 20:49

      не люблю, но симулирую

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    • ...
      Рейтинг: +15

      zapasnoi 16 августа 2015, 20:29

      Удачи
      И без Травм

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 16 августа 2015, 19:26

      но приходится

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 августа 2015, 19:25

      Сам себя за ногу зацепил

      0
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