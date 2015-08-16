РФПЛ. «Динамо» справилось с «Уралом»

Итог матча между «Динамо» и «Уралом» непросто было предсказать заранее. Москвичи лишились важных игроков стартового состава и активно наигрывали молодежь, и никто не знал, как они покажут себя в матче с крепкой командой Виктора Гончаренко. В первом тайме моментов не было, команды опасались атаковать, стараясь удержать свои ворота сухими. Уже после перерыва вратари начали чаще вступать в игру, и на 59 минуте после розыгрыша углового Григорий Морозов открыл счет, забив свой второй мяч в чемпионате. В итоге этот гол так и остался единственным в матче, позволив «Динамо» закрепиться в верхней половине турнирной таблицы.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

Динамо (Москва) - Урал (Екатеринбург) - 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 — Морозов, 59.

Динамо: Габулов, Морозов (Живоглядов, 90+2), Дьяков, Губочан, Козлов, Жирков (Дуглас, 79), Зобнин, Денисов, Ташаев, Катрич, Ионов.

Урал: Жевнов, Хозин, Мартынович, Манучарян, Ставпец (Бурмистров, 43), Кулаков, Асеведо (Дорожкин, 82), Фонтанелло, Сапета, Ерохин, Емельянов (Подберезкин, 66).

Предупреждения: Емельянов, 23; Ерохин, 45+1; Габулов, 84.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).