Денисов: «Мне непонятно, почему судья принял решение не назначать пенальти»

Хотя и рад, что не поставил пенальти, но, честно говоря, он там был.. Ну может судья не до конца был уверен или ещё что. Играл бы ЦСКА, то конечно поставили бы, здесь думаю беспорно, но вы не ЦСКА Виталька, так что с игры забивайте.
Защитник «Локомотива» Виталий Денисов по итогам матча 5-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:0) посетовал на судейство в исполнении Владислава Безбородова, который не назначил пенальти в ворота гостей за инцидент между Родолфо и Шкулетичем.
«На первый тайм мы вышли несобранными. Раскачивались, постепенно прибавили в скорости и к концу тайма начали контролировать мяч, комбинировать. Мы знали, что «Терек» будет играть вторым номером. После перерыва заиграли агрессивнее, старались доставлять мяч до нападающих, навешивать с флангов. Увы, моменты не реализовали. Футболисты «Терека» очень плотно опекали меня и Касаева, не давали действовать свободно. А идти против двух-трех футболистов опасно потерей мяча.
В эпизоде со Шкулетичем мне непонятно, почему судья принял такое решение. Удар по ногам сзади был, это сто процентов.
Прошло всего пять туров чемпионата – еще рано делать какие-то выводы. Вся борьба впереди. Все будут ошибаться и терять очки», — заключил Денисов.