Денисов: «Мне непонятно, почему судья принял решение не назначать пенальти»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов по итогам матча 5-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:0) посетовал на судейство в исполнении Владислава Безбородова, который не назначил пенальти в ворота гостей за инцидент между Родолфо и Шкулетичем.

«На первый тайм мы вышли несобранными. Раскачивались, постепенно прибавили в скорости и к концу тайма начали контролировать мяч, комбинировать. Мы знали, что «Терек» будет играть вторым номером. После перерыва заиграли агрессивнее, старались доставлять мяч до нападающих, навешивать с флангов. Увы, моменты не реализовали. Футболисты «Терека» очень плотно опекали меня и Касаева, не давали действовать свободно. А идти против двух-трех футболистов опасно потерей мяча.

В эпизоде со Шкулетичем мне непонятно, почему судья принял такое решение. Удар по ногам сзади был, это сто процентов.

Прошло всего пять туров чемпионата – еще рано делать какие-то выводы. Вся борьба впереди. Все будут ошибаться и терять очки», — заключил Денисов.