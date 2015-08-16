Оганесян: «Почему не играет Фернандеш? У нас лимит – не стоит об этом забывать»

Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян прокомментировал итоги матча 5-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:0), пояснив выбор игроков Игорем Черевченко.

«Мы смотрели несколько их последних матчей. И должен сказать, что у «Терека» не очень хорошо работают фланги. И с «Зенитом», и с «Мордовией» у них были проблемы. Так что решили, что нужно «накрывать» соперника с первых минут. Но гости очень грамотно оборонялись и закрыли все зоны, плотно играли в обороне. Тяжело было пробить эту стену.

Во втором тайме решили усилить атаку, выпустив Коломейцева, чтобы тот играл ближе к атаке. Была надежда и на стандарты. Но, увы, эффекта это не дало. Обидно, что потеряли очки. Не хватило нам агрессии, чтобы заставить ошибаться оборону «Терека».

Почему не играет Фернандеш? У нас лимит – не стоит об этом забывать. На этой позиции играет сейчас Миранчук, и он выглядит лучше Фернандеша», — заявил Оганесян.