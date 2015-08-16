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    Оганесян: «Почему не играет Фернандеш? У нас лимит – не стоит об этом забывать»

    Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян прокомментировал итоги матча 5-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:0), пояснив выбор игроков Игорем Черевченко.

    «Мы смотрели несколько их последних матчей. И должен сказать, что у «Терека» не очень хорошо работают фланги. И с «Зенитом», и с «Мордовией» у них были проблемы. Так что решили, что нужно «накрывать» соперника с первых минут. Но гости очень грамотно оборонялись и закрыли все зоны, плотно играли в обороне. Тяжело было пробить эту стену.

    Во втором тайме решили усилить атаку, выпустив Коломейцева, чтобы тот играл ближе к атаке. Была надежда и на стандарты. Но, увы, эффекта это не дало. Обидно, что потеряли очки. Не хватило нам агрессии, чтобы заставить ошибаться оборону «Терека».

    Почему не играет Фернандеш? У нас лимит – не стоит об этом забывать. На этой позиции играет сейчас Миранчук, и он выглядит лучше Фернандеша», — заявил Оганесян.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    16.08.2015 18:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      Мастер25-17 16 августа 2015, 21:12

      Миранчук выглядит лучше Фернандеша? угу. У игрока атаки за 5 матчей 0 голов/0 передач. А Ману лучший бомбардир команды прошлого сезона.

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