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    Понедельник: «Виллаш-Боаш нарушил неписанный футбольный закон»

    Бывший футболист сборной СССР Виктор Понедельник не связывает неудачный результат «Зенита» в матче 5-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (0:2) с появлением в стартовом составе Мигеля Данни, обращая внимание на изменение командной игры Андре Виллаш-Боашем.

    «Читал после матча, что некоторые ставят в вину тренеру питерского клуба появление на поле португальца Данни в основном составе, после чего игра, мол, и расстроилась. Мне все это смешно слышать. Дело не в Данни как таковом. Поставьте его хоть на первой минуте, хоть на последней. Данни мастер. Виллаш-Боаш нарушил неписаный футбольный закон: если у тебя все получается в предыдущих играх, продолжай опираться на прежний состав. А если уж ты решил что-то поменять, сделай это безболезненно для команды. Чтобы появление любого футболиста, пусть даже такого мастера, как Данни, не нарушало сложившейся на старте чемпионата командной игры. И не снижало потенциал самого игрока. А здесь получилось так, что Данни вышел и растворился. Хотя до этого появлялся на поле на несколько минут и забивал. И становился героем трибун. А сейчас и на него пошла критика», — заявил Понедельник.

    Источник: Бобсоккер

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    16.08.2015 17:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14

      Nanonoko 16 августа 2015, 22:05

      договорняк!

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      Рейтинг: +32

      Телогрейка 16 августа 2015, 21:58

      Надо срочно покупать Суареса, на крайняк Фалькао, газапровод "Сила Сибири" подождет, опять сбг топчут очумелые средняки РПЛ...

      0
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      Рейтинг: +101

      Ver 16 августа 2015, 21:08

      Прав, дело даже не в законе, менять победный состав, по моему, попросту не логично...

      0
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      Рейтинг: +1299

      Taps 16 августа 2015, 20:01

      Боаш своими воплями о легионерах и тихой забастовкой
      проторил дорожку на выход.
      К зиме он нас покинет ...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 августа 2015, 19:59

      уважаемый понедельник тебе не порали на отдых в воскресник задолбали старперы

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 16 августа 2015, 18:01

      Да уж, критиковать Данни это уже странновато...

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