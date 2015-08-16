Понедельник: «Виллаш-Боаш нарушил неписанный футбольный закон»

Бывший футболист сборной СССР Виктор Понедельник не связывает неудачный результат «Зенита» в матче 5-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (0:2) с появлением в стартовом составе Мигеля Данни, обращая внимание на изменение командной игры Андре Виллаш-Боашем.

«Читал после матча, что некоторые ставят в вину тренеру питерского клуба появление на поле португальца Данни в основном составе, после чего игра, мол, и расстроилась. Мне все это смешно слышать. Дело не в Данни как таковом. Поставьте его хоть на первой минуте, хоть на последней. Данни мастер. Виллаш-Боаш нарушил неписаный футбольный закон: если у тебя все получается в предыдущих играх, продолжай опираться на прежний состав. А если уж ты решил что-то поменять, сделай это безболезненно для команды. Чтобы появление любого футболиста, пусть даже такого мастера, как Данни, не нарушало сложившейся на старте чемпионата командной игры. И не снижало потенциал самого игрока. А здесь получилось так, что Данни вышел и растворился. Хотя до этого появлялся на поле на несколько минут и забивал. И становился героем трибун. А сейчас и на него пошла критика», — заявил Понедельник.