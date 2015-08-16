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    Шкулетич: «Должны были побеждать, но судья, увы, не свистнул»

    Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич выразил уверенность, что петербургскому арбитру Владиславу Безбородову следовало назначить пенальти в ворота «Терека» в матче 5-го тура РФПЛ (0:0) после фола Родолфо в штрафной площади.

    «Пенальти на мне был — это миллион процентов. Должны были побеждать, но судья, увы, не свистнул», — сказал Шкулетич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2015 16:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      Archi1968 16 августа 2015, 17:05

      Пенальти не было.Нормальная мужская борьба.
      Родольфо падал и не играл умышленно чтобы сбивать Шкулетича.Это не балет,а мужская игра.Надо было играть и забивать.

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      Рейтинг: +10

      sniper_klon > Archi1968 16 августа 2015, 17:56

      Хоть падал, хоть не падал. В конечном итоге он сфолил. Это пенальти.

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      Рейтинг: +41

      Karabaz > Archi1968 16 августа 2015, 21:18

      Нельзя бить соперника по ногам...

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