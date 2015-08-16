Шкулетич: «Должны были побеждать, но судья, увы, не свистнул»

Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич выразил уверенность, что петербургскому арбитру Владиславу Безбородову следовало назначить пенальти в ворота «Терека» в матче 5-го тура РФПЛ (0:0) после фола Родолфо в штрафной площади.

«Пенальти на мне был — это миллион процентов. Должны были побеждать, но судья, увы, не свистнул», — сказал Шкулетич.